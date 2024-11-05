نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة جديدة داخل الأهلي وسط استياء من كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد النادي الأهلي حالة من الجدل في الساعات الأخيرة، بسبب اللاعب المغربي أشرف داري، الذي انضم حديثا لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

يأتي ذلك نتيجة إصاباته المتكررة وعدم استفادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، من خدماته حتى الآن.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي لفي تصريحات صحفية أن كولر طلب فتح تحقيق عاجل مع الجهاز الطبي، برئاسة الدكتور أحمد جاب الله، بسبب اعتقاده بوجود خلل في إدارة ملف إصابة داري، مشيرا إلى أن اللاعب سيغيب عن الفريق لمدة شهر على الأقل.

وأوضح المصدر أن غضب كولر يزداد في ظل حاجته الماسة للاعب خلال الفترة الحالية، بعد إصابة ياسر إبراهيم وأداء يوسف أيمن المتواضع أمام سيراميكا كليوباترا في دوري NILE.

وأشار إلى أن الخيارات المتاحة أمام كولر باتت محدودة، حيث يعتمد فقط على رامي ربيعة، مع احتمالية الاستعانة بخالد عبد الفتاح في هذا المركز، مضيفا أن المدرب يشعر بالارتباك بسبب ما يُشاع حول إصابة داري بأنها مزمنة.

وأضاف المصدر: "كولر يرى أن اللاعب استغرق وقتا أطول من اللازم للتعافي من إصابة بسيطة في الكاحل، وهناك تقصير في التعامل مع الإصابة، مما أدى إلى تجددها".