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أحمد جودة - القاهرة - يبذل بعض الوسطاء في النادي الأهلي جهودًا لإقناع المستشار محمود فهمي بالتراجع عن الترشح لانتخابات نائب رئيس النادي القادمة، وذلك في إطار مساعيهم لإلغاء هذه الانتخابات بعد انسحاب الدكتور أحمد أبو النصر من المنافسة.

محاولات للإلغاء.. تطورات جديدة في ملف انتخابات نائب رئيس الأهلي

يأمل الكثيرون داخل النادي في إقناع المستشار محمود فهمي على الاعتذار، مما سيسمح للمجلس الحالي بالاستمرار بنفس تشكيله حتى نهاية الدورة الحالية في نوفمبر 2025، على أن تجرى انتخابات جديدة بعدها.

وقد انسحب الدكتور أحمد أبو النصر من سباق الترشح خلال الساعات الماضية، مما يجعل المستشار محمود فهمي هو الوحيد المتبقي في هذه المنافسة.

يجري التفاوض معه لإقناعه بالتراجع أيضا، بحيث يبقى منصب نائب الرئيس شاغرا كنوع من التكريم للراحل العامري فاروق حتى نهاية الدورة الحالية.

إذا نجحت جهود الوساطة الأهلاوية ووافق المستشار محمود فهمي على الاعتذار، سيتم إلغاء بند انتخاب نائب رئيس النادي في الجمعية العمومية المقررة يومي 18 و29 نوفمبر الجاري.

أما إذا استمر في الترشح، فسيتم الانتظار حتى انعقاد الجمعية العمومية يومي 28 و29 نوفمبر، حيث يتم إعلان فوزه بالمنصب بالتزكية حال اكتمال النصاب القانوني.