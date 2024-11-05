نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة الحكام تكشف حقيقة إعادة مباراة الزمالك والبنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد إبراهيم نور الدين، المدير الفني للجنة الحكام، أنه لا صحة لما يتردد بشأن إعادة مباراة الزمالك والبنك الأهلي، مشددًا على أن هذا الأمر لا يستند إلى أي حقائق.

لجنة الحكام تكشف حقيقة إعادة مباراة الزمالك والبنك الأهلي

وأوضح نور الدين في تصريحات صحفية أن إعادة المباراة ليست نتيجة للخطأ الفني، بل تحدث فقط في حالة واحدة، وهي عندما يذكر الحكم في تقريره وجود خطأ كبير وقع منه أثناء المباراة، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة، مما يعني أنه لا يوجد سبب لإعادة اللقاء.

وكان فريق الزمالك قد حقق أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد للدوري بعد الفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على استاد السلام، ضمن الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز "دوري NILE".

أدار المباراة الحكم محمد عادل، بمساعدة الثنائي هاني عبد الفتاح وخالد حسين، بينما كان محمد العتباني حكما رابعا، وشارك محمد سلامة وأسامة محمد في تقنية الفار.

