رئيس مجلس النواب يبث رسائل طمأنة للنواب والشعب بشأن قانون الإجراءات الجنائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:34 مساءً - ألقى الدكتور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تتضمن رسائل طمأنة لجميع النواب وأيضا المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والنقابات وغيرهم.

وقال جبالي، من لم يتحدث أمس بشأن قانون الإجراءات الجنائية الفرصة مستمرة إلي الجلسات القادمة وهذا يدل اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة للمثلي الشعب العظيم وهذا الحوار المجتمعي الدستوري لأنكم تمثلون الشعب بأكمله، ومن يطلع علي أحكام الدستور أن الجالسين الآن في مجلس النواب كل الشعب المصري والدستور ينص أن السيادة للشعب وأنتم بالتالي ممثلي الشعب".

وأضاف، أن المناقشات ممدة لفترة كبيرة وأنا لن أقول رأيي فى قانون الإجراءات الجنائية وأنتم أصحاب الرأي والمدة ممتدة، وما يحدث بشأن قانون الإجراءات الجنائية لم يحدث في مشروع قانون من قبل".