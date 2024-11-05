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معسكر داخلي لمنتخب الإمارات للناشئين في مدينة دبي

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:56 صباحاً - بدأ المنتخب الإماراتي للناشئين (مواليد 2010 )، أمس الاثنين، تجمعه الداخلي في مدينة دبي، والذي سيستمر لمدة 4 أيام استعداداً للمشاركات الإقليمية والقارية المقبلة.

وتضم قائمة المنتخب 23 لاعباً، وهم : 

– سهيل أحمد العزيزي، عبدالله سعيد البلوشي، سلطان نهيان الكعبي، عبدالله عقيل عمر (العين).

– منصور محمد آل علي، ميثم بن أحمد الغيلاني، خميس إبراهيم خميس (الوحدة).

– عمر سعيد روباري، جمعة سعيد مبارك، سلطان حمد العبدولي (شباب ).

– أحمد علي غلوم، علي محمد عبدالله (الوصل).

– عمر أحمد سالم، حارب خليل البلوشي، مايد حمد الفلاسي (النصر).

– محمد أحمد المازمي، سلطان جوهر علي، جراح محمد الحمادي، وليد سالم عباس، سلطان خليفة الشامسي، حامد جاسم محمد، مايد فؤاد الزرعوني (الشارقة).

– سالم فهد الظنحاني (الجزيرة).

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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