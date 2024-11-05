العالم اليوم - صحة: مقتل 43391 فلسطينيا بالحملة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:26 مساءً - قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، إن 43391 فلسطينيا قتلوا في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ أكثر من عام إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 17 قتيل و86 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أنه بذلك ارتفع أيضا عدد الجرحى والمصابين إلى 102,347.

ونوهت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

واليوم الثلاثاء، أفادت تقارير بمقتل 70 خلال 24 ساعة، جراء قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، 45 منهم شمال القطاع.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن شخصين قتيلا وسقط جرحى في قصف دراجة نارية في منطقة خربة العدس شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بمقتل 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على منطقة العلمي بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وأن فلسطينيا قتل وأصيب آخرون في انفجار مسيرة إسرائيلية مفخخة في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.