نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. ناصر ماهر ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادا لمباراة سموحة والأهلي يجهز جلسة تجديد عقد الشناوي خلال أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 5 -11-2024 في السطور التالية:

ناصر ماهر ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادا لمباراة سموحة

انتظم ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الأيام الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، وكان ناصر ماهر يعاني من إجهاد في العضلة الضامة.

وشارك اللاعب في الفقرة البدنية والتأهيلية بجانب تدريبات الكرة والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي استعدادًا للمباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي يجهز جلسة تجديد عقد الشناوي خلال أيام

أكد الإعلامي محمد الليثي، على عقد محمد رمضان المدير الرياضي بالأهلي جلسة خاصة مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأسبوع المقبل لحسم ملف تجديد الحارس بعد حصول رمضان على الضوء الأخضر من محمود الخطيب رئيس النادي بتجديد عقد الحارس الدولي لمدة ثلاثة مواسم.

وقال محمد الليثي خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 "تُشير المعلومات الواردة من معسكر منتخب مصر الأسبوع المُقبل إلى أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب ينوي استبعاد الشناوي من المعسكر لإراحته".

وتابع: "وهو ما يحاول رمضان استغلاله لحسم ملف التجديد، وسبق أن أتفق الخطيب مع محمد رمضان على تجديد عقد الشناوي مقابل 35 مليون جنيه في الموسم، صافي الضرائب، مع استمرار إعفاءه من نسبة المشاركة في المباريات".

وأردف: "على أن يكون التجديد لمدة موسمين، لينتهي عقده في صيف 2027، بجانب منصب إداري في النادي بعد الاعتزال وهو ما سيُقدمه المدير الرياضي للحارس الدولي خلال الجلسة المرتقبة الأسبوع المقبل ".

شوبير يكشف آخر تطورات مستقبل جوميز مع الزمالك

تناول الإعلامي أحمد شوبير آخر تطورات مستقبل البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وأوضح شوبير في تصريحاته الإذاعية صباح اليوم الثلاثاء أن إدارة نادي الزمالك، بقيادة حسين لبيب، تسعى لتجديد عقد جوميز الذي ينتهي بنهاية هذا الموسم.

وأضاف شوبير أن الإدارة تستهدف تمديد عقد المدرب البرتغالي لعام إضافي على الأقل، مشيرًا إلى أن جوميز تلقى عروضًا من أندية أخرى، لكنه لا يفكر حاليًا في مغادرة الزمالك، ويعمل على توظيف بعض اللاعبين في مراكز جديدة.

