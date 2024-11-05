إطلاق خط الرورو البحري بين دمياط وتريستا لدعم الصادرات…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 04:13 مساءً - يارا الجنايني _ أعلنت وزارة النقل عن إطلاق خط “الرورو” البحري الجديد بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، ليعمل على تسهيل حركة الشحن بين البلدين وتعزيز الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق الأوروبية.

يهدف الخط إلى تقليل زمن وصول المنتجات، خاصة الزراعية، إلى أوروبا، بما يساهم في خفض التكاليف اللوجستية ويعزز من جودة الحاصلات الطازجة عند وصولها.

ويأتي المشروع كجزء من رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، وذلك تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الصادرات المصرية، وتعزيز العوائد الدولارية، وفتح أسواق جديدة في أوروبا.

حضر تدشين الخط الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى جانب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، وممثلي الشركات المصرية والإيطالية المشاركة.

وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن وزارة النقل قدمت حزمة حوافز استراتيجية لدعم المشروع، منها تخفيض رسوم الموانئ بنسبة 88٪ وتخفيض رسوم مرور الطرق للشاحنات إلى 100 دولار، لتشجيع التجارة والاستثمار بين مصر وإيطاليا.

كما أكدت رانيا المشاط أن المشروع سيعزز من جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية، إذ يفتح آفاقًا للتعاون مع الأسواق الأوروبية ويساهم في دعم القطاع الخاص.

من جانبه، أوضح علاء الدين فاروق أن المشروع سيساهم في تحسين كفاءة تصدير المنتجات الزراعية المصرية، حيث تجاوزت قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة 9.2 مليار دولار مؤخرًا.

وسيبدأ التشغيل الفعلي لخط “الرورو” في 29 نوفمبر 2024، مع مغادرة أول شحنة من ميناء دمياط ووصولها إلى ميناء تريستا الإيطالي في 2 ديسمبر، لتكون هذه الخطوة بداية جديدة لدعم التبادل التجاري البحري بين البلدين.