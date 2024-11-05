انت الأن تتابع خبر أبو زيد يكشف تفاصيل الوحدة (504) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الخبير العسكري والاستراتيجي نضال ابوزيد في تحليله لتطورات الاوضاع في غزة ولبنان ان مشكلة جنود الاحتياط بدات تتفاقم، حيث اعلنت مصادر للاحتلال ان الجيش بحاجة الى 7 الف جندي احتياط لم يلتحق منهم سوى 1500 جندي والباقي حصل على إعفاءات طبية او يتهرب من الخدمة العسكرية.

ولفت ابوزيد الى انه بعد اقل من عشرة ايام تبدأ الدراسة في الجامعات والمدارس مايعني التحاق الاحتياط بالدراسة وفقدان جيش الاحتلال للاحتياط ما يفسر حديث الجنرالات عن احتمالية وقف العملية العسكرية خلال اسابيع قليلة.



واشار ابوزيد الى انه تردد مؤخرا اسم الوحدة 504 اثناء عملية البترون في لبنان واثناء الحديث عن عملية صيدا في سورية وتردد نفس الاسم ايضا اثناء حديث الاحتلال عن عملية مرحو اليحوث العلمية في مصياف قبل عدة اشهر .



واشار ابوزيد الى ان هذه الوحدة التي بدات الحديث عنها بكثافة في الاعلام العبري تتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية /أمان وتعرف بالشعبة الخاصة وتقوم بواجبات ادارة المصادر البشرية (العملاء) HUMANT ومقر هذه الشعبة فيما يعرف رمزيا بالمبنى الاخضر في تل ابيب.

ونفذت هذه الوحدة عمليات استخبارية اشهرها عملية اغتيال القيادة في القسام عز الدين سلامة 2018 وعملية المبحوح 2010.

وعاد الحديث عن هذه الشعبة مؤخرا ، بسبب اعادة تنشيط عملها حسب ابوزيد بعد استلام الجنرال شلومي بندر شعبة الاستخبارات العسكرية /أمان بديلا عن الجنرال حاليفا الذي اعتمدت الاستخبارات في عهده على المصادر الفني والتكنولوجيا بشكل كبير اكثر من الاعتماد على المصادر البشرية و ادارة العملاء .