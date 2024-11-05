انت الأن تتابع خبر الانتخابات الأمريكية 2024.. لماذا سكان «جدها» يصلون من أجل فوز ”هاريس”؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع الترانيم المقدسة وقرع الأجراس وتقديم الزهور والموز، أجرى كاهن هندوسي في قرية عائلة كامالا هاريس في جنوب الهند صلاة من أجل فوزها، اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من اختتام حملتها الانتخابية مع منافسها «دونالد ترامب».

تم تنظيم مراسم المعبد في «ثولاسيندرابورام» بولاية «تاميل نادو» من قبل القرويين المحليين وحضرها أكثر من اثني عشر منهم وعدد قليل من السياح.

ولد جد «هاريس» لأمها بي في جوبالان قبل أكثر من قرن من الزمان في ثولاسيندرابورام قبل الهجرة إلى عاصمة الولاية تشيناي؛ كان مسؤولاً حكوميًا رفيع المستوى وقت تقاعده.

بعد إشعال البخور، أنهى الكاهن الصلاة قائلاً: «يجب أن تفوز كامالا هاريس»، حيث قدم مسحوق القرمزي والرماد للحاضرين. (رويترز)