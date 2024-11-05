رفع العدادات القديمة إجباريًا.. تحرك عاجل من الكهرباء بخصوص 4.5 مليون مشترك

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 04:30 مساءً - تعتزم وزارة الكهرباء تنفيذ حملة شاملة لاستبدال العدادات القديمة المتواجدة في الشقق المغلقة والعدادات المعطلة بأخرى مسبوقة الدفع، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وفال مصدر مسئول : يصل عدد العدادات إلى 4,5 مليون عداد على مستوى الشبكة من أجل استبدالها بعدادات مسبوقة الدفع.

وذكر المصدر أن خطة وزارة الكهرباء تعتمد على تغيير جميع العدادات القديمة واستبدالها بعدادات مسبوقة الدفع الفترة المقبلة.

وتتجه الكهرباء نحو مراجعة العدادات القديمة واستبدالها لتقليل مشكلات الفواتير وحل بعض القضايا التي تؤدي إلى تراجع معدلات التحصيل.

حالات رفع عداد الكهرباء القديم

- رفع عداد الكهرباء لعدم سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهرين متتالين.

- قيام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام الموجودة على العداد.

- إمداد آخرين بالكهرباء من العداد الخاص بالمستهلك.

- تغيير الموقع أو النشاط المتعاقد عليه دون إبلاغ الوزارة.

- تكرار تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتين متتاليتين.

مميزات العداد مسبوق الدفع

تتميز العدادات مسبوقة الدفع بعدة فوائد تعود على المستهلك وشركات الكهرباء كما يلي :

- يمكن للمستهلك مراقبة استهلاكه والتحكم فيه من خلال شاشة العداد التي توضح الرصيد المتبقي.

- يعتمد العداد على التكنولوجيا الحديثة، مما يزيل أي مجال للأخطاء في قراءة الفاتورة.

- سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.

- يتيح النظام لشركات الكهرباء تحصيل قيمة الاستهلاك مسبقًا، ما يرفع كفاءة تحصيل الإيرادات ويقلل الخسائر.

- يمكن للمشترك شحن العداد بمبالغ مالية بسيطة وحتى 10 آلاف جنيه، ويمكن شحنه بسهولة في أي وقت.

- يساعد النظام مسبوق الدفع في تجنب تراكم الديون على المشتركين.

- يوفر العداد مسبوق الدفع للمستهلك معلومات دقيقة عن شريحة الاستهلاك الحالية، ويحتوي على لمبة تحذيرية تشير إلى قرب انتهاء الرصيد.

-في حالة انتهاء الرصيد خلال أيام العطلات، يبقى العداد متصلًا حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي.

- يمكن استخراج كارت بدل فاقد بسهولة من شركة الكهرباء بمبلغ مالي بسيط.

خطوات التحويل إلى عداد مسبوق الدفع

على للمستهلك التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المعنيةتقديم عقد ملكية الوحدة السكنيةصورة من البطاقة الشخصية وتقديم طلب رسمي بالتحويلدفع الرسوم المطلوبةيحصل المستهلك على العداد مسبوق الدفع