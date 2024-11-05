وزير المالية: الإيرادات الضريبية تسجل في الربع الأول أعلى…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 08:19 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن أحمد كجوك، وزير المالية ، أن الحكومة حققت أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية خلال أكثر من عشرين عامًا، حيث بلغت نسبة النمو 45%، وذلك في إطار التزام الحكومة بتعزيز الكفاءة الضريبية ودعم الاقتصاد الوطني، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وأشار كجوك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بعد “100 يوم عمل”، إلى تحقيق أعلى فائض أولي في الربع الأول من العام المالي الحالي بقيمة 90 مليار جنيه، وهو ما يتجاوز بأربعة أضعاف ما تم تحقيقه في نفس الفترة من العام الماضي، على الرغم من التحديات التي واجهت البلاد، بما في ذلك تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 60%.

وأفاد بأن العجز الكلي للموازنة انخفض إلى 2.1% مقارنة بـ 3.2% في العام السابق، لافتًا إلى أن الإيرادات العامة شهدت نموًا سنويًا قدره 40% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مما يعد مؤشرًا إيجابيًا على التحسن المستمر في الوضع المالي.