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هاتفيًا.. ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس الوزراء الياباني التطورات بالمنطقة

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أحمد جودة - القاهرة - أجرى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا، بشيغيرو ايشيبا رئيس الوزراء الياباني.
وجرى خلال الاتصال الإشادة بالعلاقات المتميزة بين المملكة واليابان، وبالجهود المبذولة لرفع مستوى العلاقات بين البلدين من خلال الرؤية السعودية اليابانية 2030.
كما جرى بحث الأحداث الإقليمية والتصعيد الذي تشهده المنطقة حاليًا واستعراض الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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