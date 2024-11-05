نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتفيًا.. ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس الوزراء الياباني التطورات بالمنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا، بشيغيرو ايشيبا رئيس الوزراء الياباني.

وجرى خلال الاتصال الإشادة بالعلاقات المتميزة بين المملكة واليابان، وبالجهود المبذولة لرفع مستوى العلاقات بين البلدين من خلال الرؤية السعودية اليابانية 2030.

كما جرى بحث الأحداث الإقليمية والتصعيد الذي تشهده المنطقة حاليًا واستعراض الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

