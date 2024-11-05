حظك اليوم.. توقعات الابراج الاربعاء 6-11-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 07:30 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 6-11-2024

مهنياً: لا تسمح للأفكار السود بالتأثير في أدائك اليومي، كما لا يجوز تحميل نفسك أكثر مما تستطيع تحمّله. قد تشعر بالحزن أو الإحباط.

عاطفياً: تعيد النظر اليوم في طبيعة علاقتك بالحبيب وتدرك مشاعره بشكل أكبر وتراعيها .

صحياً: لا تهمل أدق التفاصيل في ما يتعلق بالتمارين المطلوبة منك للتخلص من آلام العنق .

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 6-11-2024

مهنياً: يعدك الحظ بالتسهيلات اللازمة لإنجاز مشاريعك. تفرض سلطتك في محيطك الصغير اوفي عملك.

عاطفياً: حاول أن تستمتع بكل لحظة مع الحبيب فأنت تدرك أن هذه اللحظات لا تعوض.

صحياً: لا تؤجل إلى الغد الانطلاق في مشروعك الرياضي المفيد. خير الأمور عاجلها.

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 6-11-2024

مهنياً: لحسن الحظ تتحسّن الظروف وتختفي الهواجس التي أقضّت مضجعك لتبدو الأمور واضحة.

عاطفياً: لا تبالغ في ردة فعلك تجاه تصرفات الحبيب. هذه التصرفاتك تسبب الاحراج له، فكن حذراً بما تقوم به.

صحياً: لا يعقل أن لا تمارس أي نشاط رياضي وأنت تعاني آلاماً حادة في الظهر من دون استشارة الطبيب.

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 6-11-2024

مهنياً: يوم يبشر بالهدوء والحلول والظروف المناسبة والمصادفات التي تخفّف من التشنّج.

عاطفياً: إذا أردت اقناع الشريك بوجهة نظرك، فعليك أن تكون أكثر جديّة من السابق.

صحياً: لا بأس في أخذ إجازة سنوية حتى قبل أوانها إذا كان الوضع الصحي يستدعي ذلك

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 6-11-2024

مهنياً: تتميز بإشراقك وبحضورك، وتعزّز موقعك وتتشجع على التقدم والمثابرة، وتزدهر الآمال وترتفع معنوياتك وتواصل سيرك بخطى تصاعدية .

عاطفياً: قد تصل إلى وقت تجد نفسك عاجزاً عن تلبية طلبات الشريك، وهذا ما يصعّب الأمور بينكما.

صحياً: باعد بينك وبين كل ما ينعكس سلباً على صحتك، وقارب الخطى من كل ما يفيدك .

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 6-11-2024

مهنياً: يسلط الضوء على علاقاتك المهنية التي تعرف تطوراً سعيداً، وتحقق نجاحات مالية ومهنية وشخصية باهرة.

عاطفياً: قد تمرّ بكل أنواع الانفعالات من غيرة وغضب وشكوك، ما يهدّد الاستقرار في حياتك العاطفية.

صحياً: تجنب مختلف أنواع المحاشي، واختر المأكولات الصحية فقط.

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 6-11-2024

مهنياً: يوم مثمر ومطمئن، فالعلاقة المتأرجحة التي تقف على شفير الهاوية تصبح في منأى عن الخطر، والعلاقة المتينة تشتدّ متانة وتفانيًا.

عاطفياً: ميل الى التغيير والتقدم والتطور، تساعدك الظروف على ذلك، وتبدو واثقاً بنفسك. سفر مع الشريك تخططان له منذ مدة.

صحياً: مارس المشي يومياً واستفد من عطلة نهاية الأسبوع للانضمام إلى الفرق التي تنظم رحلات مشي في الطبيعة

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 6-11-2024

مهنياً: لا تدع الأخطاء التي ارتكبتها في السابق تؤثر في مستقبلك المهني، وحاول أن تنهض مجدداً، فأنت تمتلك الأسلحة اللازمة لذلك.

عاطفياً: إذا ثابرت على ملاحقة هدف عاطفي، فقد تقطف ثمار مساعيك ويكون لها دور فعّال في انجاح بعض الخطط.

صحياً: ميّز بين الصحي وغير الصحي، واختر ما تشعر بأنه مناسب لك ومفيد.

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 6-11-2024

مهنياً: تتلقّى إشارات واعدة وربّما تحقّق إنجازاً كبيراً. تتسارع الأحداث وتشعر بسعادة أو بارتياح. انه يوم ممتاز.

عاطفياً: تدخلات المقربين تؤثر سلباً أحياناً كثيرة في توتير العلاقة، وهنا لا بد من بت الأمور سريعاً .

صحياً: تحاش جميع أنواع الحلويات، واستعض عنها بالفواكه والعصير.

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 6-11-2024

مهنياً: يراودك شعور بضرورة تقديم خدماتك والنيابة عن زميل لتحمّل مسؤوليات كبيرة ودقيقة. انظر إلى الأمام.

عاطفياً: إذا كان لديك شك في الطرف الآخر حاول التأكد من شكوكك قبل ان تقدم على امر لا تحمد عقباه.

صحياً: ابدأ بممارسة الرياضة صباحاً، فأنت لن تكون نشيطاً كالمعتاد في وقت لاحق من اليوم .

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 6-11-2024

مهنياً: تميل إلى الانفتاح على الجديد من الثقافات والحضارات. مؤشرات الى ازدهار حركة التواصل مع الآخرين.

عاطفياً: تلقى على عاتقك الكثير من المسؤوليات العائلية الصعبه ولا تعرف كيف تتعامل معها.

صحياً: العصير من الفاكهة الطازجة مفيدة للصحة ولا سيما بعد ممارسة الرياضة.

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 6-11-2024

مهنياً: أنت موهوب بعملك فلا تدع أحد يستغلك. عليك ان تتعلم الصبر فلا يمكن أن تصل الى النجاح من أول مرة.

عاطفياً: عواطف الشريك الجياشة تترك آثرها الواضح في العلاقة بينكما، فحاول أن تستعيد المبادرة إذا كنت مهتماً.

صحياً: بادر فوراً إلى الإقلاع عن السهر حتى ساعات متأخرة، واخلد إلى النوم مبكراً.