نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 5" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ عملية حجز شقق الإسكان الاجتماعي للطرح الجديد لعام 2024 يوم الإثنين 18 نوفمبر وتستمر حتى الاثنين 25 نوفمبر لذوي الهمم فقط. اعتبارًا من الثلاثاء 26 نوفمبر وحتى الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، سيتم فتح باب الحجز لجميع المواطنين.

يمكن شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكنة في المدن المطروح بها الوحدات السكنية بسعر 300 جنيه، مع دفع مصروفات إدارية قدرها 355 جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 30 ألف جنيه كمقدم جدية الحجز.

أماكن بيع كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2024

يمكن الحصول على كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي من مكاتب البريد المميكنة الموجودة في جميع المحافظات التي تتوفر بها الوحدات السكنية.

تعمل هذه المكاتب يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثالثة ظهرًا، وبعضها يعمل خلال الفترة المسائية من 11 صباحًا حتى السادسة مساءً.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024

تتنوع أسعار شقق الإسكان الاجتماعي لتناسب مختلف الفئات، وفقًا لما أعلن عنه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري:

الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري : تتراوح أسعارها بين 184 ألف جنيه و400 ألف جنيه للمحافظات، و 415 ألف جنيه و530 ألف جنيه للمدن الجديدة.

: تتراوح أسعارها بين للمحافظات، و للمدن الجديدة. الوحدات السكنية تسليم خلال 36 شهرًا: تتراوح أسعارها بين 542 ألف جنيه و700 ألف جنيه للمواطنين منخفضي الدخل في المدن الجديدة.

شروط التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها:

الجنسية والعمر: يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية ولا يقل عمره عن 21 عامًا. عدد الوحدات المسموح بها: يُحظر على الأسرة الواحدة التقدم لأكثر من وحدة سكنية. عدم الاستفادة السابقة: يجب ألا يكون المتقدم أو أفراد أسرته قد حصلوا سابقًا على وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي. التمويل العقاري: يُشترط ألا يكون المتقدم قد حصل على تمويل تعاوني أو دعم مالي لوحدة سكنية من قبل.

الأوراق المطلوبة للتقديم

شهادة دخل. إيصال مرافق. قيد عائلي مميكن. قسيمة زواج مميكنة. برنت تأمينات (إذا وجد). صورة شهادات ميلاد الأبناء. صورة الرقم القومي للزوج والزوجة. عقد إيجار الوحدة المقيم بها. إيصال سداد مبلغ جدية الحجز. إيصال سداد كراسة الشروط. الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه. استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينة والمحافظة ونوع الوحدة.

رابط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، يمكن الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال الرابط التالي:

https://cservices.shmff.gov.eg/

خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024