في ذكرى ميلادها.. تعرف على أبرز المعلومات والمحطات في معالي زايد

القاهرة - محمد ابراهيم - تمر اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة معالي زايد، التي ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1953، ورحلت عن عالمنا في 10 نوفمبر من عام 2014، رحلت بعد مشوار فني طويل بين السينما الدراما والمسرح، حيث قدمت العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية، وأيضًا المسرحيات، واشتهرت بأدوار المرأة القوية والصعيدية، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" الرحلة الفنية للفنانة معالي زايد.

معالي زايد

معلومات عن معالي زايد

تنتمي معالي زايد لعائلة فنية فَوالدتها الممثلة آمال زايد وخالتها الممثلة جمالات زايد، وهي خريجة كلية التربية الفنية والمعهد العالي للسينما.



بدأت تلفزيونيًا في دبي أثناء تصوير مسلسل «الليلة الموعودة»، حصلت عام 1987 على جائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم «السادة الرجال» من جمعية الفيلم.



معالي زايد تهوى فن رسم «البورتريه»، ولديها مزرعة خاصة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وكانت تمكث بها في فترات عدم وجود أدوار لديها، وقد تزوجت مرتين ثم انفصلت.



مشوار معالي زايد الفني

وقدمت أكثر من 100 عمل فني في مجالات السينما والتليفزيون، وهي جزء من عائلة فنية تضم والدتها الممثلة آمال زايد وخالتها الممثلة جمالات زايد، حازت على جائزة أحسن ممثلة في عام 1987 عن دورها في فيلم "السادة الرجال".

أبرز أعمالها في السينما

و قدمت العديد من الأفلام السينمائية الناجحة مثل: فيلم ضاع العمر يا ولدي، الشقة من حق الزوجة، الفرن، أنا اللي قتلت الحنش، قضية عم أحمد، البيضة والحجر، رجل مهم جدا، جحيم 2، أبو الدهب، وغيرها من الأعمال.

أبرز أعمالها في الدراما

ومن بين الأعمال الدرامية البارزة التي قدمتها الفنانة معالي زايد، دموع في عيون وقحة، عيلة الدوغري، الدوغري 90، الحاوي، بدارة، حرث الدنيا، حارة الطبلاوي، أهل الدنيا، حضرة المتهم أبي، الدم والنار، امرأة من الصعيد الجواني، الوتر المشدود، ابن الأرندلي، وغيرها.

وفاة معالي زايد

رحلت الفنانة معالي زايد في 10 نوفمبر عام 2014، عن عمر ناهز 61 عامًا بعد معاناتها مع مرض سرطان الرئة، تركة وراءها إرثًا فنيًا يتجاوز الـ100 عملًا فنيًا في مجالات السينما والتليفزيونية والمسرح.