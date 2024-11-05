نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. أميرة فراج تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة أميرة فراج زوجة الفنان أحمد فهمي تريند جوجل، بعد ظهورها الأخير مع زوجها أثناء استضافتهما في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر قناة dmc، والذي كشف نجم فريق "واما" وزوجته من خلاله تفاصيل بداية علاقتهما، ولقائهما الأول بدار الأوبرا المصرية. مشيرََا أنه رغم أن كلًا منهما اختار مساره الفني الخاص بعد ذلك، إلا أن علاقتهما استمرت لتتحول إلى ارتباط قوي ومتين.

تصريحات أحمد فهمي



وكشف فهمي، عن كواليس لقائه الأول بزوجته، قائلاََ: "أنا قابلتها في الأوبرا، كانت في ذلك الوقت تغني في كورال الأطفال"، لتكمل أميرة كلامه قائلة: "كنت في فرقة المايسترو سليم سحاب وعمري 17 سنة، واتقابلنا في بروفات حفلة بمناسبة احتفالات أكتوبر. أنا كنت في الكورال وهو كان يعزف مع الأوركسترا، وكل شوية كان يبصلي.

وتابع: "بعد اليوم الثالث من البروفات، قرر يخرج ورايا بعد البروفة، فقلت له كفاية مطاردة، مش ممكن يكررها تاني. فاجأني بدعوة لحضور عرض باليه كسارة البندق".



وأوضحت أن سبب توقفها عن الغناء لفترة، يعود لخطبتهما، حيث قالت: "اتخطبنا أربع سنين وبعدها تزوجنا، وخلفت عمر على طول، أمي توفيت قبل ما تعرف إني حامل، وكان كل تركيزي منصبًا على تربية ابني".

أميرة فراج تكشف سبب توقفها عن الغناء



وأكدت أميرة أن ابنها عمر أخذ كل وقتها، فقررت التوقف عن الغناء والعمل بشهادتها في آداب الإعلام كمراسلة، معقبةً: "لما بدأت ألقى وقت فراغ، رجعت للغناء".

وعن اعتقاد البعض من أن زوجته توقفت عن الغناء بناءً على رغبته، قال فهمي: "الناس فاهمين الموضوع بشكل خاطئ، الحقيقة أن أميرة كانت مشغولة بتربية عمر، وأنا كزوجها طبيعي أن أشعر بالغيرة عليها".