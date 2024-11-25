العالم اليوم - جني الأرباح يهبط بأسعار الذهب 2% بعد ارتفاعها لخمس جلسات

انتم الان تتابعون خبر جني الأرباح يهبط بأسعار الذهب 2% بعد ارتفاعها لخمس جلسات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:25 صباحاً - بعد ارتفاعها لخمس جلسات متتالية، تراجعت أسعار الذهب بنحو 2 بالمئة، الاثنين، وسط عمليات بيعية لجني الأرباح، في ظل ضغوط إضافية ناجمة عن ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لسكوت بيسنت وزيرا مقبلا للخزانة.

وبحلول الساعة 0619 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 2664.53 دولار للأونصة بعدما انخفض بأكثر من اثنين بالمئة في وقت سابق من الجلسة.وبلغ المعدن الأصفر أعلى مستوياته منذ السادس من نوفمبر في وقت سابق من جلسة اليوم.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.7 بالمئة إلى 2666.40 دولار للأونصة.

وقال ييب جون رونج، خبير السوق لدى آي.جي إن موجة ارتفاع الذهب التي استمرت خمس جلسات متتالية توقفت بسبب بعض عمليات جني الأرباح واختيار ترامب لبيسنت وزيرا مقبلا للخزانة، مما يشير إلى تخفيف سياسة التعويل على التعريفات الجمركية ويقلص حالة الغموض بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

ويطرح الرئيس المنتخب ترامب فكرة فرض تعريفات جمركية بنسبة 60 بالمئة على السلع الصينية وما لا يقل عن عشرة بالمئة على جميع الواردات الأخرى.

وعادة ما يكون الذهب استثمارا آمنا خلال أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

ويترقب المستثمرون أيضا محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر نوفمبر وبيانات المراجعة الأولى للناتج المحلي الإجمالي وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، والتي من المقرر صدورها جميعا هذا الأسبوع.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، فإن المتداولين يرون في الوقت الراهن احتمالا بنسبة 56 بالمئة لخفض آخر للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر مقارنة مع 62 بالمئة الأسبوع الماضي.

وتجعل أسعار الفائدة المرتفعة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا أقل جاذبية.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، أطلقت جماعة حزب الله وابلا كثيفا من الصواريخ على إسرائيل أمس الأحد، في أعقاب ضربات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 29 على الأقل في بيروت. ووردت أنباء عن وقوع أضرار قرب تل أبيب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى،انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 30.63 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 1.2 بالمئة إلى 952 دولارا. وتراجع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 998.88 دولار للأوقية.