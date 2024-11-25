أنشيلوتي ينجح بالسيطرة على فينيسيوس جونيور ومبابي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:55 صباحاً - كشف تقرير صحفي، عن الطريقة التي يتعامل بها الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، مع الثنائي، فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي.

ووفقاً لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن أنشيلوتي يستهدف إبقاء غرفة الملابس تحت السيطرة، وإحدى أهم العوامل التي تساعد على الاستقرار هي وضعية الثنائي (فيني، مبابي).

ونظراً لأن الثنائي يتشاركان نفس المركز، ويمكن اعتبار كل منهما النجم الأول للفريق، كان ينبغي على أنشيلوتي إدارة الوضع بحكمة، وهو ما ينجح به حتى الآن.

وأشارت الصحيفة، أن المدرب الإيطالي يحرص على أن يتقاسم الثنائي كل شيء بالتساوي، حتى في أصغر التفاصيل، مثل ترتيب ذكر الأسماء خلال إعلان التشكيلة في “سانتياغو برنابيو”.

كما تخلى أنشيلوتي عن اللعب بـ3 مهاجمين لتعزيز خط الوسط، مما أتاح لفينيسيوس ومبابي تقاسم المهام الهجومية، مع وجود بيلينجهام خلفهما، وبهذا القرار، قدم ريال مدريد 2 من أفضل مبارياته في الموسم.

وأفادت الصحيفة، أن التناوب بين الثنائي لا يقتصر على ركلات الجزاء، حيث يتم اعتماد نفس المبدأ في التبديلات ومثال على ذلك (في مباراة أوساسونا سجل البرازيلي “هاتريك” فتم استبداله وبقي مبابي حتى صافرة النهاية، أما في لقاء ليجانيس تم استبدال مبابي بعد أن سجل هدفاً، واستمر فينيسيوس في الملعب).