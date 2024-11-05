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أحمد جودة - القاهرة - موسم الرياض يكشف عن استوديوهات الحصن.. تجهيزات متطورة ونجوم العالم العربي في الحدث الأكبر (هنا التفاصيل)

موسم الرياض يكشف عن استوديوهات الحصن.. تجهيزات متطورة ونجوم العالم العربي في الحدث الأكبر.

شهد موسم الرياض 2024 حدثًا استثنائيًا بإطلاق استوديوهات "الحصن بيغ تايم"، أكبر منشأة سينمائية في الشرق الأوسط، في خطوة رائدة لتطوير صناعة الإنتاج الفني في المملكة.

بتجهيزات متطورة ومساحات ضخمة تلبي جميع احتياجات صناعة الأفلام والبرامج التلفزيونية، استقبلت الاستوديوهات عددًا من أبرز نجوم العالم العربي في حفل افتتاح مذهل، حيث انبهر الحضور بالإمكانيات الهائلة والبيئة المثالية للإبداع الفني.

تستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية أبرز تفاصيل استوديوهات الحصن وكيف تُحدث ثورة في الإنتاج السينمائي بالمنطقة.

موسم الرياض يكشف عن استوديوهات الحصن.. تجهيزات متطورة ونجوم العالم العربي في الحدث الأكبر (هنا التفاصيل)

موسم الرياض يكشف عن استوديوهات الحصن

موسم الرياض 2024 قدم مفاجأة استثنائية بإطلاق استوديوهات "الحصن بيغ تايم"، أكبر منشأة سينمائية في الشرق الأوسط، لتصبح علامة فارقة في صناعة الإنتاج الفني في المنطقة.

هذه الاستوديوهات، التي تم تجهيزها بأحدث التقنيات والمعايير العالمية، تقدم بنية تحتية متطورة تدعم جميع مراحل صناعة الأفلام والبرامج التلفزيونية، من التصوير إلى التحرير والإنتاج.

تجهيزات متطورة على مستوى عالمي

استوديوهات الحصن تمتد على مساحة هائلة تصل إلى 300،000 متر مربع، مع سبعة مبانٍ استوديوهات تغطي 10،500 متر مربع.

هذه المساحات المخصصة للتصوير مزودة بتقنيات حديثة وأحدث المعدات السينمائية، مما يوفر بيئة مثالية للمبدعين من جميع أنحاء العالم لتحقيق رؤاهم الفنية.

المنشأة تحتوي أيضًا على ورش متكاملة للنجارة والحدادة وتصميم الأزياء، بالإضافة إلى مكاتب مخصصة لفِرق الإنتاج وغرف لتحرير الأفلام والمونتاج.

حدث عالمي بحضور نجوم العرب

افتتاح استوديوهات "الحصن بيغ تايم" جذب عددًا كبيرًا من نجوم الفن في العالم العربي، من بينهم أحمد حلمي، كريم عبد العزيز، أحمد عز، نيللي كريم، يسرا، وأشرف عبد الباقي.

النجوم قاموا بجولة في المنشأة، معبرين عن انبهارهم بالتجهيزات الفائقة والبيئة التي تلهم الإبداع.

كما أثنوا على الجهود المبذولة في تطوير هذه المنشأة الضخمة التي تُعد وجهة متكاملة لصناعة الفن في المنطقة.

إنجاز في وقت قياسي

تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، صرح بأن تنفيذ مشروع "الحصن بيغ تايم" استغرق نحو أربعة أشهر فقط، أي ما يعادل 120 يومًا.

وأشار إلى أن المشروع يمثل خطوة كبيرة نحو جعل المملكة مركزًا إقليميًا ودوليًا لصناعة الأفلام، مع خطط مستقبلية لاستقطاب الإنتاجات العالمية.

كما أعلن آل الشيخ أن أول عمل سينمائي سيبدأ تصويره في استوديوهات الحصن بنهاية شهر نوفمبر الجاري، مما يعكس سرعة الإنجاز وجاهزية المنشأة لدعم الإنتاجات الضخمة.

استوديوهات الحصن: ثورة في الإنتاج الفني

تعد استوديوهات الحصن جزءًا من رؤية المملكة لتطوير قطاع الترفيه والإنتاج الفني، وجعل السعودية وجهة رئيسية لصناعة السينما والتلفزيون.

المنشأة توفر مساحة مثالية للإبداع، بما في ذلك مناطق التصوير المتعددة، وورش تصميم الملابس، وورش بناء الديكورات، بالإضافة إلى خدمات دعم الإنتاج الفني بجودة عالية.

هذه المبادرة لا تقتصر على توفير المعدات والمساحات فحسب، بل تهدف أيضًا إلى جذب المواهب الفنية والاستثمار في الإبداع، مما سيعزز مكانة الرياض كوجهة فنية وثقافية عالمية.

استوديوهات "الحصن بيغ تايم" تُعد إنجازًا غير مسبوق في عالم الإنتاج السينمائي بالشرق الأوسط، بفضل تجهيزاتها المتطورة ومساحاتها الشاسعة التي توفر كل ما يحتاجه صانعو الأفلام لتحقيق أعمال فنية مميزة.

بفضل هذه المنشأة، أصبح موسم الرياض نقطة تحول في صناعة الفن، حيث تُفتح آفاق جديدة للإنتاجات السينمائية والتلفزيونية على مستوى عالمي.