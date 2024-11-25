طقس اليوم غير مستقر.. انخفاض بالحرارة ونشاط رياح وأمطار واضطراب بالملاحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:33 صباحاً - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024، مشيرة إلى أن طقس اليوم غير مستقر، يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، وسقوط أمطار على شمال البلاد، ونشاط رياح، واضطراب في حركة الملاحة البحرية.

وأوضحت الهيئة الظواهر الجوية المتوقعة اليوم على النحو التالي:

-استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

-نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

-اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح (70:50 كم/س) وارتفاع الأمواج (5:3 م).

-اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (60:50 كم/س) وارتفاع الأمواج (3:2:5 م).

-أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

-أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 15، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 14، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 15.