هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازاتها خلال 5 سنوات من تطبيق التغطية الصحية الشاملة في مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 نوفمبر 2024 09:33 صباحاً -

أبرزت هيئة الرعاية الصحية من خلال (انفوجراف) إنجازاتها خلال 5 سنوات من تطبيق التغطية الصحية الشاملة في مصر، وذلك منذ إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد التاريخي للإصلاح الصحي في مصر، إشارة البدء لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل تجريبيًا في يوليو 2019 من محافظة بورسعيد، وتشغيلها رسميًا في نوفمبر من نفس العام.

وأشار الانفوجراف إلى توسيع نطاق تطبيق المنظومة في السنوات الخمس الماضية لتشمل 6 محافظات، ففي فبراير 2021، تم إطلاق المنظومة في المحافظات الثلاثة «الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء» من خلال تقنية الفيديوكونفرانس، وفي نوفمبر 2022، تم إطلاق المنظومة تجريبيًا في محافظتي أسوان والسويس، وبذلك تم تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التغطية الصحية الشاملة.

ونوه الانفوجراف، إلى تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن في المحافظات الست لتطبيق التأمين الصحي الشامل، ليصبح للهيئة العامة للرعاية الصحية 328 منشأة صحية تابعة لها بالست محافظات، حتى الآن، فيما تم اعتماد 249 منشأة طبية بدرجات الاعتماد المختلفة، وذلك طبقًا لمعايير الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية GAHAR، والمعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية ISQUA.

وأوضح الانفوجراف، تقديم أكثر من 57 مليون خدمة طبية وعلاجية للمستفيدين بنظام التغطية الصحية الشاملة في هذه المحافظات، بما في ذلك أكثر من 19 مليون خدمة في بورسعيد، و20.5 مليون خدمة في الأقصر، و 12.5 مليون خدمة في الإسماعيلية، 2 مليون خدمة في جنوب سيناء، مليون خدمة في أسوان، 1.5مليون خدمة في السويس.

وتابع: تم تقديم حوالي 33 مليون خدمة طب أسرة في منشآت طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية في المحافظات الست، وذلك كون وحدات طب الأسرة تقدم 80%من الخدمات التي يحتاجها المواطن، والأسرة هي وحدة الانتفاع تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة وليس الفرد، فيما تم إجراء أمثر من 650 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وبلغت نسبة العمليات المتقدمة وذات المهارة منها 35٪.

وأضاف: تم إجراء 3 مليون فحص طبي شامل للمستفيدين في المحافظات الست المشمولة بالتأمين الصحي الشامل، بما في ذلك الفحوصات الطبية الروتينية والفحوصات التشخيصية اللازمة والتي تساهم في الكشف المبكر عن الأمراض، ويتم الفحص الطبي الشامل، بالمجان، وبشكل دوري لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار الانفوجراف إلى إنشاء أكثر من 4.8 مليون ملف طبي موحد بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ، وإطلاق أكثر من 30.000 برنامج تدريبي للقوى البشرية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

وفي مجال التحول الرقمي، تم ميكنة 100% من وحدات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل و 80% من المستشفيات، وتكويد أكثر من 4 مليون دواء ومستلزم طبي طبقاً للتكويد العالمي GS1، وذلك بالتعاون مع هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد، لافتًا إلى إصدار منشآت هيئة الرعاية الصحية 54 مليون وصفة طبية مميكنة ونجاح منظومة إصدار الوصفات الطبية الإلكترونية.

واختتم الانفوجراف بمتوسط نسبة رضاء المنتفعين عن جودة الخدمات الطبية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل التي تجاوز نسبة 90%، منوهًا إلى تدشين 22 غرفة لإدارة الأزمات والطوارئ تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للتعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ بمعايير عالمية، لافتًا إلى أبرز تطبيقات التحول الرقمي بالهيئة وفروعها ومنشآتها بالمحافظات والتي تشمل إطلاق المنظومة الإلكترونية لتطبيقات منظومة الغسيل الكلوي، منظومة مقدمي الخدمة الصحية، منظومة المعامل المتكاملة مع الملف الطبي الالكتروني الموحد، منظومة أرشفة صور الأشعة المتكاملة مع الملف الطبي الالكتروني الموحد، ولوحة مؤشرات الآداء "dashboards".