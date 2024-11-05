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أحمد جودة - القاهرة - افتتاح استوديوهات الحصن في الرياض.. نقلة ضخمة لصناعة السينما والتلفزيون العربية (التفاصيل الكاملة)

افتتاح استوديوهات الحصن في الرياض.. نقلة ضخمة لصناعة السينما والتلفزيون العربية (التفاصيل الكاملة).

شهدت العاصمة السعودية الرياض حدثًا بارزًا ومؤثرًا في عالم الفن والإنتاج، حيث تم افتتاح استوديوهات "الحصن بيغ تايم"، أكبر منشأة سينمائية في الشرق الأوسط.

هذا المشروع الضخم يأتي كجزء من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز دور السعودية كمركز رئيسي لصناعة الترفيه والإنتاج الفني على مستوى العالم.

تنشر لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن استوديوهات الحصن وكيف تُحدث نقلة نوعية في مجال السينما والتلفزيون العربية.

إمكانيات استوديوهات الحصن

استوديوهات "الحصن بيغ تايم" تغطي مساحة مذهلة تبلغ 300،000 متر مربع، وتضم سبعة استوديوهات تصوير ضخمة تمتد على مساحة 10،500 متر مربع.

افتتاح استوديوهات الحصن في الرياض.. نقلة ضخمة لصناعة السينما والتلفزيون العربية (التفاصيل الكاملة)

هذه الاستوديوهات مُجهزة بأحدث التقنيات في صناعة السينما والتلفزيون، مما يوفر بيئة متكاملة تناسب مختلف أنواع الإنتاجات الفنية، بدءًا من الأفلام السينمائية وصولًا إلى البرامج التلفزيونية والمسلسلات.

تحتوي المنشأة على قرية إنتاج متكاملة، تشمل ورشًا للنجارة والحدادة وتفصيل الأزياء، مما يسهل إنتاج وتصميم الديكورات والملابس اللازمة للعمل الفني.

كما توجد مكاتب إنتاج وغرف تحرير ومونتاج مجهزة بأحدث البرامج والتقنيات، لتلبية احتياجات المخرجين والمنتجين.

حضور نجوم العالم العربي

حفل افتتاح استوديوهات الحصن شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن العربي، الذين أعربوا عن إعجابهم الكبير بالتجهيزات المتطورة والبنية التحتية المتكاملة التي توفرها هذه المنشأة.

من بين النجوم الذين شاركوا في الافتتاح أحمد حلمي، كريم عبد العزيز، أحمد عز، نيللي كريم، يسرا، وأشرف عبد الباقي، بالإضافة إلى عدد من المخرجين والمنتجين البارزين.

النجوم قاموا بجولة في الاستوديوهات للتعرف على الإمكانيات الهائلة المتاحة، وأشادوا بالتقدم الكبير الذي حققته المملكة في مجال الترفيه والإنتاج الفني.

عبّر الفنانون عن انبهارهم بالبيئة التي تتيح للمبدعين تحويل أفكارهم إلى أعمال فنية متكاملة بجودة عالمية.

إنجاز ضخم في وقت قياسي

تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أعلن بفخر أن تنفيذ مشروع استوديوهات "الحصن بيغ تايم" تم في غضون أربعة أشهر فقط، وهو إنجاز يعكس التزام المملكة بدعم الابتكار والإبداع في وقت قياسي.

وصرّح آل الشيخ أن هذه الاستوديوهات تهدف إلى جعل السعودية مركزًا عالميًا لصناعة السينما، مشيرًا إلى أن تصوير أول الأعمال السينمائية في هذه المنشأة سيبدأ بنهاية شهر نوفمبر الجاري.

مواصفات فنية عالمية

استوديوهات الحصن تم تصميمها وفق أعلى المعايير العالمية في مجال الإنتاج السينمائي والتلفزيوني.

تضم الاستوديوهات مساحات واسعة للتصوير، وورش عمل مجهزة لتصنيع الديكورات، وغرف تحكم حديثة، مما يتيح للمخرجين والمنتجين تنفيذ مشاريعهم الفنية بأعلى درجات الجودة والكفاءة.

هذه المنشأة تفتح الأبواب أمام صانعي الأفلام من جميع أنحاء العالم، مما يعزز من جاذبية المملكة كوجهة للإنتاجات العالمية، ويوفر فرص عمل وتدريب للمواهب المحلية والدولية.

تأثير استوديوهات الحصن على صناعة الفن في المنطقة

افتتاح استوديوهات الحصن يُعد نقلة نوعية ليس فقط للسعودية، بل لصناعة الفن في العالم العربي بأسره.

فهي توفر بيئة مثالية للإنتاج الفني، مما يمكّن المبدعين من الاستفادة من أحدث التقنيات وتقديم أعمال تتسم بالجودة العالمية.

كما تسهم في تعزيز السياحة الثقافية، حيث سيجذب المشروع إنتاجات ضخمة من جميع أنحاء العالم، ما يزيد من تأثير السعودية في المشهد الفني الدولي.

علامة فارقة في تاريخ صناعة السينما

استوديوهات "الحصن بيغ تايم" تمثل علامة فارقة في تاريخ صناعة السينما والتلفزيون العربية.

بفضل التجهيزات المتطورة والبنية التحتية المتكاملة، تفتح هذه الاستوديوهات آفاقًا جديدة للإبداع والإنتاج الفني عالي الجودة، وتضع الرياض في مقدمة المدن الرائدة في مجال الترفيه.

مع استمرار دعم المشاريع الفنية الضخمة، تتجه المملكة بثقة نحو مستقبل مشرق كواحدة من أهم مراكز الإنتاج الفني في العالم.