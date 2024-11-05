نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024: أمطار متوقعة وظواهر جوية تؤثر على البلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الطقس لليوم، حيث تتوافر فرص سقوط الأمطار بدرجات متفاوتة بين متوسطة وخفيفة على مدار الـ72 ساعة المقبلة.

الأمطار المتوقعة:

وفقًا لخرائط الطقس، تتساقط الأمطار على مناطق مختلفة من السواحل الشمالية، حيث تكون غزيرة في بعض الأحيان على السلوم، وبراني، ومطروح، وتمتد حتى العلمين والضبعة. من المتوقع أن تصل الأمطار خفيفة إلى مناطق من شمال الوجه البحري.

طقس اليوم

يكون الطقس معتدلًا على شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى، ويميل للحرارة خلال النهار على جنوب البلاد. مع اقتراب الليل، يكون الطقس مائلًا للبرودة في معظم المناطق، ويصبح باردًا نسبيًا في ساعات الصباح الباكر.

تفاصيل الطقس:

النهار: معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.

معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد. الليل: مائل للبرودة على شمال البلاد وجنوب سيناء، بالإضافة إلى أغلب أنحاء البلاد.

تحذيرات ونصائح من هيئة الأرصاد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ظهور شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والطرق السريعة، خاصة القريبة من المسطحات المائية.

كما أشارت إلى نشاط ملحوظ للرياح في بعض مناطق جنوب سيناء. الهيئة ناشدت المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة والتنقل.

حالة البحرين

البحر المتوسط: حالة البحر تكون معتدلة، مع ارتفاع موج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية تتغير بين شمالية غربية وشمالية شرقية.

حالة البحر تكون معتدلة، مع ارتفاع موج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية تتغير بين شمالية غربية وشمالية شرقية. البحر الأحمر: حالة البحر معتدلة أيضًا، مع ارتفاع موج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر، ورياح سطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم