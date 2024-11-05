تعرف على “الحمل الكاذب” وأسبابه…

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 08:52 صباحاً - الحمل الكاذب هو حالة نادرة تعاني فيها المرأة من أعراض الحمل ولكنها ليست حاملاً بالفعل.

تشمل الأعراض إلام الثدي وعدم انتظام الدورة الشهرية وتغيرات في الوزن والتعب وآلام الظهر والغثيان الصباحي وتغيرات المزاج.

السبب غير واضح،ولكنه قد يشمل الرغبة القوية في الحمل والعوامل النفسية والهرمونات والحالات الطبية.

يتم التشخيص عن طريق اختبارات الحمل والفحوصات بالموجات فوق الصوتية، بينما يشمل العلاج التثقيف والدعم النفسي والأدوية.

قد تشعر المرأة التي تعاني من الحمل الوهمي بالحزن والارتباك والوحدة وتحتاج إلى الدعم من المجموعات والأخصائيين النفسيين.