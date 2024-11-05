تعرف على فوائد اليوغا للأطفال..

حتى الأطفال الصغار يمكنهم بدء ممارسة اليوغا باستخدام التنفس للاسترخاء والشعور بالأحاسيس في أجسامهم.

وتشير الدراسات إلى أن اليوغا تحسّن التحكم العاطفي والوعي والسلوك والتركيز والتركيز واللياقة البدنية والتواصل.

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 08:52 صباحاً - تفيد اليوغا الأطفال من خلال تعزيز الوعي الذاتي والاسترخاء والتحكم العاطفي.

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امير السيد

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