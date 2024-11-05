نشكركم على متابعتكم خبر تعرف على فوائد اليوغا للأطفال.. على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 08:52 صباحاً - تفيد اليوغا الأطفال من خلال تعزيز الوعي الذاتي والاسترخاء والتحكم العاطفي.
وتتضمن اليوغا تمارين بدنية وتمارين التنفس والتأمل لتحقيق التوازن بين الجسم والعقل.
وتشير الدراسات إلى أن اليوغا تحسّن التحكم العاطفي والوعي والسلوك والتركيز والتركيز واللياقة البدنية والتواصل.
حتى الأطفال الصغار يمكنهم بدء ممارسة اليوغا باستخدام التنفس للاسترخاء والشعور بالأحاسيس في أجسامهم.