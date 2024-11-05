القبض على شاب ضرب قاضيا أثناء مشاركته بالانتخابات الأمريكية.. رفض الالتزام بالصف

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 04:30 مساءً - ضبطت الشرطة الأمريكية شابا من إلينوي، يبلغ من العمر 24 عاما، تسبب في اضطرابات أثناء التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قبل أن يضرب قاض مشرف على الانتخابات في وجهه بـ لكمة» قوية.

الشرطة تلقي القبض على الشاب

وبحسب موقع إيه بي سي نيوز»، فإن الشاب أُلقي القبض عليه بعدما تم تحديد شخصيته لاحقا، وتبين أنه يدعى دانييل شميت، 24 عامًا، وكان ذاهبًا للتصويت في انتخابات أمريكا 2024.

وقالت إدارة شرطة أورلاند بارك، في بيان بشأن الحادث: علم الضباط في مكان الحادث أن شميدت دخل مبنى البلدية وسار بجوار العديد من الناخبين الآخرين الذين كانوا ينتظرون في الطابور لدخول منطقة التصويت، وأمر قاضي الانتخابات الموجود عند المدخل الشاب بالذهاب إلى مؤخرة الطابور وانتظار دوره، وهو ما رفضه».

الشاب يرفض الوقوف في الطابور

وقالت الشرطة إنه تم استدعاء قاضي انتخابات آخر في تلك اللحظة للمساعدة في حل الاضطرابات، وأُمر شميدت» مرة أخرى بالذهاب إلى مؤخرة الصف، في حين أكدت السلطات أن الشاب حاول دفع قاضي الانتخابات، لكن القاضي وعدد من الموظفين الآخرين منعوه من الدخول، وبدأ الشاب في الصراخ بألفاظ نابية وضرب القاضي في وجهه، ما أدى إلى سقوط نظارته.

الشرطة تحقق مع الشاب

وقالت الشرطة إن العديد من أفراد الأمن تمكنوا من السيطرة على الشاب حتى وصل الضباط ووجدوه داخل مكتب البلدة حيث حاول مقاومة الاعتقال، وتم احتجازه طوال الليل ونقله إلى محكمة بريدجفيو لحضور جلسة احتجاز، والتحقيق مستمر حاليًا حيث وجه مكتب المدعي العام لمقاطعة كوك له، تهمتي اعتداء مشدد وتهمتي اعتداء مشدد في مكان عام و5 تهم جنح مقاومة الاعتقال والسلوك غير المنضبط.