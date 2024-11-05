الطريق إلى البيت الأبيض.. كيف تمنحنا الولايات الشرقية مؤشرات أولية لنتائج الانتخابات؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 04:30 مساءً - كان السباق الرئاسي الأمريكي الحالي مختلفًا عن أي سباق آخر، حيث تنافس الرئيس السابق دونالد ترامب، وهو رجل كان يترشح للرئاسة لمدة تسع سنوات، ضد نائبة الرئيس كامالا هاريس، وهي امرأة كانت ترشحت منذ أقل من 17 أسبوعًا.

ولكن نهاية هذه الحملة الرئاسية المثيرة ليلة الانتخابات قد لا تؤدي إلى وضوح فوري حول من فاز. حسبما قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وبحسب الصحيفة، فإن السباق في حد ذاته لا يشبه أي سباق آخر، فقد تمت إعادة ضبط المنافسة، التي بدأت كمباراة إعادة نادرة بين ترامب وبايدن، بعد مناظرة تليفزيونية أنهت محاولة الأخير لإعادة انتخابه ومهدت الطريق لصعود هاريس في منتصف الصيف - واتخذت منعطفًا عنيفًا عندما قام اثنان من القتلة المحتملين بمحاولتين منفصلتين لاغتيال ترامب.

وأدلى أكثر من 78 مليون شخص بأصواتهم بالفعل. ومع اقترابنا من اليوم الأخير من التصويت، تشير استطلاعات الرأي إلى أن اثنين من المرشحين لا يمكن أن يكونا أكثر اختلافًا ـ يختلفان اختلافًا جوهريًا حول مسائل جسيمة تتعلق بالاقتصاد وحقوق المرأة والغرض ذاته من الحكومة - منخرطان في منافسة شديدة للغاية، مع استمرار المنافسة في جميع الولايات السبع المتأرجحة.

وقد يستغرق الأمر أيامًا أو حتى فترة أطول لمعرفة الفائز.

متى سينتهي السباق؟

تظهر استطلاعات الرأي أن هاريس وترامب متعادلان في كل الولايات السبع المتأرجحة تقريبًا. لذا فإن أول ما سنستنتجه من النتائج ليلة الثلاثاء ليس من سيفوز - ولكن مدى قرب المعركة، وكم من الوقت قد يستغرق تحديد الفائز.

أول ولاية على ساحة المعركة والتي ستغلق صناديق الاقتراع هي جورجيا، في الساعة 7 مساءً بالتوقيت الشرقي، تليها ولاية كارولينا الشمالية، في الساعة 7:30 مساءً بالتوقيت الشرقي.

وأدلى غالبية الناخبين بأصواتهم مبكرًا في كلتا الولايتين، ومن المتوقع الإعلان عن هذه النتائج في وقت مبكر من الليل. ومن المرجح أن يتم فرز الغالبية العظمى من الأصوات في كلتا الولايتين والإبلاغ عنها بحلول منتصف الليل.

وبحسب "نيويورك تايمز" سيمنحنا ذلك إحساسًا مبكرًا بما إذا كانت الليلة تتشكل لتكون معركة بوصات، أو شيئًا أكثر حسمًا.

وإذا تمكنت هاريس من تحقيق تقدم في إحدى الولايتين أو كلتيهما، فسوف يكون أمامها مسارات متعددة للحصول على 270 صوتًا انتخابيًا مطلوبًا للفوز، وسوف يبدو أن فرص ترامب في الفوز تتقلص.

ولايات الجدار الأزرق

وإذا كان ترامب متقدمًا، أو إذا بدت الولايات متقاربة، فقد يتلخص الأمر كله في النتائج من الولايات الثلاث التي يطلق عليها "الجدار الأزرق" وهي بنسلفانيا وميشيجان وويسكونسن.

في ولاية بنسلفانيا، التي تعتبرها كلتا الحملتين ولاية يجب الفوز بها، تُغلق صناديق الاقتراع في الساعة 8 مساءً بالتوقيت الشرقي.

ولكن نظرًا لعدم السماح لموظفي الانتخابات ببدء معالجة بطاقات الاقتراع بالبريد حتى يوم الانتخابات، فمن المتوقع أن يمتد الفرز إلى ما بعد ليلة الثلاثاء.

في ميشيجان، حيث تُغلق آخر صناديق الاقتراع في الساعة 9 مساءً بالتوقيت الشرقي، تم فرز حوالي نصف بطاقات الاقتراع فقط بحلول منتصف الليل في عامي 2020، على الرغم من أن الإصلاحات الأخيرة قد تسرع الأمور.

في ويسكونسن، حيث تُغلق صناديق الاقتراع في الساعة 9 مساءً بالتوقيت الشرقي، قد يمتد الفرز إلى وقت متأخر من الليل.

وقالت الصحيفة، إن الطريق الأفضل أمام ترامب للوصول إلى الرئاسة هو تحقيق الانتصارات في ولايات بنسلفانيا وجورجيا وكارولينا الشمالية.

أما الطريق الأفضل أمام هاريس فهو تحقيق الانتصارات في ولايات بنسلفانيا وميشيجان وويسكونسن.

وإذا كانت الصورة مشوشة، فقد نجد أنفسنا نتطلع غربًا للحصول على إجابات - وهذا قد يعني انتظارًا طويلًا.