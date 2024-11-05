انت الأن تتابع خبر 50 دولة تطالب بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طالبت أكثر من 50 دولة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

وبحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، أشارت الدول إلى أن هناك أسبابا معقولة للاشتباه في أن المواد العسكرية ستستخدم في الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية.

ودانت في رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة، والأمين العام أنطونيو غوتيريش، الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وكذلك في لبنان وبقية بلدان الشرق الأوسط.