انت الأن تتابع خبر هجوم إسرائيلي على المنطقة الصناعية في القصير السورية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وسائل إعلام في سوريا، أن عدوانا إسرائيليا استهدف المنطقة الصناعية في القصير بريف محافظة حمص.



وأشارت المصادر ، إلى أن العدوان الإسرائيلي استهدف أيضا بعض الأبنية السكنية المحيطة بالمنطقة الصناعية في القصير.



وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا يزعم أنها لمكان الانفجار الناجم عن العدوان.



كما أكد رئيس مجلس مدينة القصير رامز سعدية وقوع أضرار مادية في المدينة الصناعية نتيجة عدوان الإسرائيلي.



وأضاف: "لم تصلنا أي إصابة حتى الآن من جراء العدوان على مدينة القصير".

وفي وقت سابق يوم أمس الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه في عملية جوية وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات، هاجم سلاح الجو أهدافا لركن الاستخبارات التابع لـ "حزب الله" داخل سوريا.

وأكدت إذاعة "شام إف إم" أن العدوان الإسرائيلي على محيط ريف العاصمة استهدف ثلاث نقاط (مدينة السيدة زينب ومحيط فندق مطار دمشق الدولي ومحيط بلدة نجها).