المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس يدلي بصوته بولاية أوهايو

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 04:30 مساءً - قام المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس بالإدلاء بصوته في سينسيناتي بولاية أوهايو، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، قال المرشح الجمهوري دونالد ترامب، إن الانتخابات تعبر عن حبكم لي، وإن الفرصة اليوم يجب أن نحافظ عليها، ولم نخسر في هذه الانتخابات ونحن نتابع التصويت وهناك تقدم بـ 7% ببعض الولايات، و17% ببعض الولايات الآخرى.

وأضاف ترامب، خلال قناة سكاي نيوز، نحن متقدمون وكل صوت مهم في حسم الانتخابات لصالحنا، والفوز قد يكون بنسبة 62%، وأن جميع الأمور تسير بشكل عظيم.

وأوضح أنهم معنيون بملف الهجرة، ويجب منع دخول المجرمين والإرهابيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.