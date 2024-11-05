نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل ميلان الرسمي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن باولو فونسيكا، المدير الفني لنادي ميلان الإيطالي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "سانتياجو برنابيو" في رابع جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ميلان وريال مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: مايك مينيان.

خط الدفاع: إيمرسون رويال، مالك ثياو، فيكايو توموري، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: يوسف فوفانا، تيجاني راينديرز، يونس موسى.

خط الهجوم: ألفارو موراتا، رافائيل لياو، كريستيان بوليسيتش.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة ميلان ضد ريال مدريد مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.