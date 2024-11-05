الرياضة

الشوط الأول.. النصر يتقدم على العين في دوري أبطال آسيا للنخبة

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على حساب نظيره فريق العين بثلاثية مقابل لا شيء في الشوط الأول ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي أهداف الشوط الأول من مباراة النصر والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة لهذه النسخة.

افتتح تاليسكا التسجيل لصالح النصر في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول بمساعدة من سيماكان.

وعزز كريستيانو رونالدو بالهدف الثاني في الدقيقة 31 من عمر المباراة.

وأضاف فابيو كاردوسو الهدف الثالث في الدقيقة 38 من عمر اللقاء.

واحتسب حكم المباراة ست دقائق كوقت بدل ضائع معلنًا تقدم النصر بثلاثية مقابل لا شيء.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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