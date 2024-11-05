نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشوط الأول.. النصر يتقدم على العين في دوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على حساب نظيره فريق العين بثلاثية مقابل لا شيء في الشوط الأول ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي أهداف الشوط الأول من مباراة النصر والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة لهذه النسخة.

افتتح تاليسكا التسجيل لصالح النصر في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول بمساعدة من سيماكان.

وعزز كريستيانو رونالدو بالهدف الثاني في الدقيقة 31 من عمر المباراة.

وأضاف فابيو كاردوسو الهدف الثالث في الدقيقة 38 من عمر اللقاء.

واحتسب حكم المباراة ست دقائق كوقت بدل ضائع معلنًا تقدم النصر بثلاثية مقابل لا شيء.