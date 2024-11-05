التشكيل الرسمي لمواجهة بوروسيا دورتموند وشتورم غراتس في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، المواجهة المرتقبة بين بوروسيا دورتموند الألماني وشتورم غراتس النمساوي، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

التشكيل الرسمي لمواجهة بوروسيا دورتموند وشتورم غراتس

ويستضيف ملعب سينغال إيدونا بارك معقل البوروسيون، مباراة بوروسيا دورتموند وشتورم غراتس، تحت صافرة الحكم ايريك لامبرخت.

بن سبعيني يزين تشكيلة بوروسيا دورتموند أمام شتورم غراتس في دوري أبطال اوروبا

وجاء تشكيل بوروسيا دورتموند، كالتالي:-

• حراسة المرمى: ماير.

• خط الدفاع: بن سبعيني - شلوتربيك - تشان - جروس.

• خط الوسط: سابيتزر - نميشا - جيتينز - براندت - ماكسلمان بيير.

• خط الهجوم: سيرو جيراسي.

بينما جاء تشكيل شتورم غراتس، كالتالي:-

• حراسة المرمى: شربين.

• خط الدفاع: لافالي - جيوهوفير - إيمانويل إيو - غازييفويتش.

• خط الوسط: يالكوبي - كيتشفيلي - شوكونيا.

• خط الهجوم: بوفينج - ياتا - بيريث.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الـ 12 برصيد 6 نقاط، بينما يأتي شتورم غراتس في المركز الـ 32 برصيد نقطة وحيدة.