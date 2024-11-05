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3 مجازر إسرائيلية ضد العائلات فى غزة ترفع عدد الشهداء لـ43391 والمصابين لـ102347

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 04:31 مساءً - أشار التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ396 على قطاع غزة، إلى أن جيش الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات فى القطاع، وصل منها للمستشفيات 17 شهيدا و86 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وقالت الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الثلاثاء، إنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


وأشار إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 43,391  شهيدا و102,347  مصابا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

 

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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