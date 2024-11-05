مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس وجامعة ويسكونسن لاكروس بالولايات المتحدة الأمريكية

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أحمد جودة - القاهرة - وقع الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس مذكرة تفاهم مع مجلس أمناء نظام جامعة ويسكونسن بالولايات المتحدة الأمريكية والتى مثلها فى الاتفاق الدكتورة بيتسي مورغان العميد ونائب الرئيس الجامعة الامريكية بهدف تدويل التعليم العالي على أساس الصداقة الأكاديمية والتفاهم المتبادل.

شهد مراسم التوقيع الأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،الأستاذ الدكتور ممدوح الدماطى، المشرف على قسم علوم الآثار والمتاحف ومتحف الزعفران، ووزير الآثار الأسبق، الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم علي،المشرف على قسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية بكلية الآثار ووزير الاثار الأسبق،الأستاذ الدكتور حسام طنطاوى عميد كلية الآثار، الأستاذة الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، الأستاذ الدكتور محمد سمير حمزة، الاستاذ بكلية العلوم وعضو مجلس كلية الاثار من الخارج، والمستشار الثقافي لمصر بواشنطن ورئيس قطاع العلاقات الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي الاسبق، والأستاذ الدكتور ديفيد أندرسون الأستاذ المشارك بقسم الآثار والأنثروبولوجيا بجامعة ويسكونسن - لاكروس.

في كلمته أكد الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي بين جامعة عين شمس وجامعة ويسكونسن - لاكروس، مشيرا إلى أن هذا التعاون سوف يسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المشتركة في تطوير التعليم العالي على مستوى عالمي وبناء جسور من الفهم المتبادل والصداقة الأكاديمية التي تعود بالفائدة على مجتمعاتنا الأكاديمية.

وأوضح رئيس الجامعة أن الاتفاق شمل تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب التعاون في برامج الدراسة قصيرة المدى والمساعدة في إعداد الدورات التي يقودها أعضاء هيئة التدريس في الخارج والمشاريع البحثية المشتركة وورش العمل والمؤتمرات والأنشطة الثقافية المشتركة وذلك إيمانا من الجانبين بأن المنفعة المتبادلة تأتى من التفاعلات العلمية والتبادلات الثقافية وأشكال أخرى من التعاون الأكاديمي.

من جانبها أعربت الدكتورة بيتسي مورغان عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية متطلعة إلى تحقيق انجازات مع جامعة عين شمس ذات السمعة العالمية المرموقة مؤكدة أن هذه الاتفاقية ستكون نقطة انطلاق لعلاقات مثمرة ومستدامة في المستقبل.

يذكر أنه علي هامش توقيع الاتفاقية قامت الدكتورة بيتسي مورغان العميد ونائب الرئيس والأستاذ الدكتور ديفيد أندرسون الأستاذ المشارك بقسم الآثار والأنثروبولوجيا بجامعة ويسكونسن - لاكروس برفقة د. منة الله الدري، مدرس علوم النباتات بكلية الاثار ومنسق الاتفاقية، ود منار الخيال، مدرس علوم التراث بكلية الاثار ومدير مكتب التعاون الدولي بزيارة إلى كلية الآثار ومتحف الزعفران.