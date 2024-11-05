نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أنت أقوى من المخدرات".. ندوة بهندسة عين شمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية أ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وتنسيق أ.د عمر الحسينى عميد كلية الهندسة، نظمت كلية الهندسة ندوة تحت عنوان " أنت أقوى من المخدرات" وذلك في إطار سلسلة الندوات التي ينظمها قطاع التعليم والطلاب ممثلًا في اتحاد طلاب الجامعة بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان.

دارت الندوة حول مخاطر ظاهرة المخدرات وعواقبها على الفرد والمجتمع كما تم إبراز دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وأقسامه ودوره في العلاج والتأهيل الاجتماعي والمتمثل في البرامج الوقائية والخط الساخن للعلاج والتأهيل الاجتماعي ورقمه ١٦٠٢٣.

كما تطرقت الندوة إلى الإكتشاف المبكر وكيفية الوقاية من تلك الظاهرة إلى جانب التطرق للجانب القانوني للمخدرات من خلال تناول قانون مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والتوعية بالجرائم المرتبطة به والتي تمس الحياة اليومية.

حاضر بالندوة د.رشا محمد رشاد الباحثة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة مجلس الوزراء ومنسق البرامج الوقائية بجامعة عين شمس ود.بدر عبد العزيز بدر مدير عام الشئون القانونية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.