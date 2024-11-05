انت الأن تتابع خبر ندمت اني معرفتهاش من زمان!!..7 نصائح للأفراد التي تعاني من صعوبة النوم نتيجة الضغط النفسي.. تعرف عليها الآن!!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعاني العديد من الأشخاص من الأرق وصعوبة النوم خاصة مع ضغوط الحياة اليومية المتزايدة، وإن التغلب على مشاكل النوم ليس صعبا إذا تم اتباع تقنيات فعالة تساعد على الاسترخاء والنوم بسرعة إليك نصائح قد تساعدك على الغرق في النوم خلال دقيقة واحدة، مع حلول مجربة وموثوقة

كيفية تطبيق التقنية

الشهيق لمدة 4 ثوان: خذ نفسا عميقا لمدة 4 ثوان، وركز على أن تكون بطيئا ومريحا

حبس النفس لمدة 7 ثوان: احتفظ بالنفس داخل صدرك لمدة 7 ثوان هذا يساعد على تهدئة الجهاز العصبي

الزفير لمدة 8 ثوان: أخرج النفس ببطء خلال 8 ثوان مع التركيز على الاسترخاء أثناء الزفير

تكرر هذه العملية عدة مرات، وستجد أن جسمك يبدأ بالاسترخاء تدريجيا

تقنية الاسترخاء التدريجي للعضلات

تقنية الاسترخاء التدريجي للعضلات تساعد على تهدئة الجسم والعقل معا، ما يسهل النوم

كيفية تنفيذ التقنية

ابدأ من القدمين: شد عضلات القدمين لمدة 5 ثوانٍ ثم استرخ

تحرك للأعلى تدريجيا: انتقل من القدمين إلى عضلات الساقين، ثم الفخذين، واستمر حتى تصل إلى الرأس

ركز على التنفس: حافظ على تنفس عميق وبطيء أثناء شد العضلات وإرخائها

هذه التقنية تساعد على تخفيف التوتر من مختلف عضلات الجسم، مما يسهل عليك الغرق في النوم

تجنب الشاشات قبل النوم

التعرض لضوء الشاشات قبل النوم يمكن أن يؤثر على قدرة الجسم على الاسترخاء والنوم

لماذا يجب تجنب الشاشات؟