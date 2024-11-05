انت الأن تتابع خبر “أغلي من الذهب" !!.. تناول فورًا كوبين من هذا المشروب ينظف كبدك ويحميك من السرطان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتميز عصير البنجر بفوائده المذهلة التي تعزز من صحة الكبد، وتقوي الجسم لأنه غني بالفيتامينات والمعادن الأساسية للجسم، كما أنه يعمل على الوقاية من السرطانات.

عصير البنجر

أفاد اختصاصي التغذية بأن احتساء كأسين من عصير البنجر يقوي من قدرة الجسم على مقاومة الأمراض بسبب وجود مضادات الأكسدة بين عناصره فضلًا عن مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن، وكل ذلك يساهم في عملية تعقيم الكبد وتخليصه من السموم والشوائب كما أن ذلك يساعد في صحته، وقد يحدث أي تلف فيه.

فوائد شرب عصير البنجر