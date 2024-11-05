انت الأن تتابع خبر «خليكي شباب لطول العمر..!!» طريقة عمل ماسك الكولاجين الطبيعي في المنزل والسيرم لمقاومة التجاعيد هترجعي الشباب لو عمرك فوق ال 60..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع تقدم العمر، تبدأ البشرة بفقدان الكولاجين بشكل طبيعي، مما يؤدي لظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة لتحافظي على بشرتك شابة ونضرة، يمكنك إعداد ماسك كولاجين طبيعي وسيروم مقاوم للتجاعيد باستخدام مكونات بسيطة في المنزل إليك أفضل وصفة تضمن لك بشرة مشدودة ونضرة، وتعيدك عشرين سنة إلى الوراء!

ماسك الكولاجين الطبيعي

المكونات:

ملعقة كبيرة من جل الصبار (الألوفيرا)

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكولاجين البحري (يمكن الحصول عليه من متاجر المكملات الغذائية)

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

بياض بيضة (لشد البشرة)

نصف ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E (اختياري، لمنح البشرة ترطيبًا إضافيًا)

الطريقة

1.امزجي جل الصبار مع مسحوق الكولاجين البحري وبياض البيضة والعسل الطبيعي حتى تحصلي على قوام متجانس.

2. وزعي الماسك على بشرتكِ باستخدام فرشاة أو بأطراف الأصابع، وركزي على مناطق التجاعيد والخطوط الدقيقة.

3.اتركي الماسك لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف تمامًا، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

سيروم طبيعي مضاد للتجاعيد

المكونات:

ملعقة صغيرة من زيت الورد

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو

4 قطرات من زيت فيتامين E

3 قطرات من زيت اللبان (يحفز إنتاج الكولاجين ويمنح البشرة إشراقة)

الطريقة