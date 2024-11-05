العالم اليوم - سقوط مروحية عسكرية مصرية ومصرع ضابطين أثناء تدريب

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:26 مساءً - أعلن الجيش المصري سقوط طائرة مروحية أثناء التدريب، الثلاثاء، مما أدى إلى مصرع ضابطين.

وقال المتحدث باسم الجيش إن الحادث وقع بمنطقة الشلوفة، وسببه عطل فني. وأضاف: "جار اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة".

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