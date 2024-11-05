نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يعلق على أزمة تحكيم مباراة الزمالك والبنك الأهلي: "الأخطاء جزء من اللعبة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي أحمد شوبير على أزمة التحكيم التي صاحبت مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري، مشيرًا إلى الأخطاء التي وقعت، بما في ذلك احتساب ركلة جزاء غير صحيحة لصالح الزمالك.

وفي تصريحات له خلال برنامجه الإذاعي، نشر شوبير مقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك، قال فيه: "سنسمع الكثير من التعليقات حول مباراة الزمالك والبنك الأهلي، وأنا شخصيًا غير راضٍ عن ما يحدث".

وسأل: "هل يعقل أن يتحدث أفراد من المنظومة التحكيمية في الإعلام كل يوم؟ إذا كنا نريد حل المشكلة، يجب أن نركز على العمل، وليس التكرار في الإعلام بغض النظر عن كونه الأهلي أو الزمالك".

وأضاف شوبير: "الأخطاء جزء طبيعي من كرة القدم، تحدث في جميع البطولات الكبرى مثل الدوري الإنجليزي والإسباني، لكن إذا كنا نبحث عن حلول، يجب أن نمتنع عن الظهور في الإعلام بشكل متكرر".

وختم شوبير حديثه بتمنياته بحل أزمة التحكيم في مصر خلال الفترة المقبلة.

