تجديد مذكرة التفاهم بين الاتحاد الإماراتي ونظيره الكوري الجنوبي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:56 صباحاً - جدد اتحاد الإمارات لكرة القدم مذكرة التفاهم الموقعة مع اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات قادمة.

ووقع مذكرة التجديد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وهانجين شوون أمين عام اتحاد كوريا الجنوبية، علماً أن مراسم التوقيع تمت في العاصمة الكورية، سيؤول.

وقال الظاهري في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإماراتي: “نحرص على توقيع وتجديد اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع مختلف الاتحادات الوطنية الرائدة في كرة القدم على المستويين القاري والدولي، ومنها اتحاد كوريا الجنوبية، الذي يُعد مميزاً في إدارة اللعبة وتطويرها، بما في ذلك كرة قدم السيدات والفئات العمرية “.

وأضاف: “تجمعنا أهداف مشتركة مع نظرائنا في الاتحاد الكوري الجنوبي، منها العمل على إعداد لاعبي أكاديميات كرة القدم بالطريقة التي تتواكب مع التطورات التي تشهدها اللعبة ومسابقاتها في القارة الآسيوية، والاهتمام بالمواهب والكرة النسائية والمنتخبات الوطنية، وكذلك تنظيم المسابقات الكروية، والعديد من الجوانب الأخرى ذات الصلة”.

جدير بالذكر، أن مذكرة التفاهم السابقة بين الاتحادين تم توقيعها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2020.