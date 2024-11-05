قبل مواجهة إنتر ميلان .. أوديجارد يعود لتدريبات آرسنال الجماعية

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:55 مساءً - شهدت تدريبات آرسنال، اليوم الثلاثاء، تلقي ميكيل أرتيتا، مدرب الفريق، لأنباء سارة، تمثلت بعودة النرويجي، مارتن أوديجارد للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

أوديجارد كان قد تعرض للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

ووفقاً لتقارير صحفية، فإن أوديجارد بات جاهزاً للمشاركة في المباريات، وأن القرار أصبح بعهدة أرتيتا للدفع به خلال المباريات المقبلة للفريق.

ويستعد آرسنال لمواجهة إنتر ميلان، غداً الأربعاء، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، ومن ثم سيواجه تشيلسي، الأحد المقبل، في البريميرليج.