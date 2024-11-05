للمرة الثانية توالياً .. عمر مرموش “لاعب الشهر” في آينتراخت فرانكفورت

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - حصل الدولي المصري، عمر مرموش، على جائزة لاعب الشهر في آينتراخت فرانكفورت، بعد تألقه الكبير خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتمكن مرموش من تسجيل 4 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين في 6 مباريات بمختلف المسابقات مع فرانكفورت، خلال الشهر الماضي.

وتوج مرموش بالجائزة للشهر الثاني توالياً، بعد حصوله عليها في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

ويتواجد عمر مرموش في المركز الثاني ضمن قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 10 أهداف بفارق هدف وحيد عن هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ.