نشكركم على متابعتكم خبر كارلو أنشيلوتي يعلن تشكيله الأساسي أمام ميلان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 08:02 مساءً - أعلن كارلو أنشيلوتي التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به مواجهة ميلان الإيطالي، ابتداء من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.
وضمت تشكيلة ريال مدريد الرسمية:
حراسة المرمى: لونين
خط الدفاع: فاسكيز، إيدر ميليتاو، روديجر، فيرلاند ميندي
خط الوسط: فيدي فالفيردي، مودريتش، تشواميني، بيلينجهام.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي.
ويجلس على دكة بدلاء ريال مدريد: فيران جراسيا، كامافينجا، رودريجو، جولر، إندريك، فاييخو، سيبايوس، إبراهيم دياز، فيران جونزاليس.