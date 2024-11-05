كارلو أنشيلوتي يعلن تشكيله الأساسي أمام ميلان

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 08:02 مساءً - أعلن كارلو أنشيلوتي التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به مواجهة ميلان الإيطالي، ابتداء من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وضمت تشكيلة ريال مدريد الرسمية:

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: فاسكيز، إيدر ميليتاو، روديجر، فيرلاند ميندي

خط الوسط: فيدي فالفيردي، مودريتش، تشواميني، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي.

ويجلس على دكة بدلاء ريال مدريد: فيران جراسيا، كامافينجا، رودريجو، جولر، إندريك، فاييخو، سيبايوس، إبراهيم دياز، فيران جونزاليس.