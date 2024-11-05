لابورتا يعترف بخسارة صفقة مجانية لصالح ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي برشلونة خسر صفقة مجانية من أجل تعزيز خط الدفاع لصالح غريمه التقليدي، ريال مدريد.

والحديث عن ألكسندر أرنولد، ظهير أيمن ليفربول، والذي ينتهي عقده مع الريدز، مع ختام الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التجديد، حتى الآن

ووفقاً لشبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، طلب الألماني هانز فليك، مدرب البلوجرانا، من لابورتا أن يتعاقد مع أرنولد.

وأوضحت الشبكة، أن هدف المدرب الألماني من الصفقة كان إعادة جول كوندي لمركز قلب الدفاع، واستغلال أرنولد في مركز الظهير الأيمن

ولكن الشبكة، أفادت أن لابورتا أبلغ فليك بأن برشلونة خسر هذه الصفقة بالفعل لصالح ريال مدريد..

ودائماً ما تواجد أرنولد ضمن خطط الميرنجي لتعزيز مركز الظهير الأيمن، وخاصة بعد إصابة داني كارفاخال، ومن المنتظر أن يتم حسم الصفقة عند نهاية الموسم الحالي.