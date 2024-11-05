“دقيقة صمت” قبل مباراة ريال مدريد وميلان

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:55 مساءً - أكد نادي ريال مدريد، أن مباراة اليوم، أمام ميلان، ستشهد وقوف “دقيقة صمت” حداداً على أرواح الضحايا التي خلفها إعصار “دانا” الذي ضرب مناطق مختلفة في إسبانيا.

وقال ريال مدريد في بيانه: ‏”ستقف الجماهير في سانتياغو برنابيو دقيقة صمت الليلة قبل بداية مباراة دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وميلان تخليداً لذكرى ضحايا إعصار ‘دانا’ الذي أثر على عدة مناطق في إسبانيا”.

وكانت مدينة فالنسيا من أكثر المدن تضرراً بالإعصار، الذي تسبب بتأجيل عدة مباريات في المسابقات المحلية، ومنها مباراة ريال مدريد وفالنسيا ضمن مسابقة الدوري، والتي كان من المفترض إقامتها، السبت الماضي.