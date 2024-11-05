نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: المخزون الإستراتيجي من القمح يصل إلى 5 شهور من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:15 مساءً - تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامه للسلع التموينيه على كمية 290 ألف طن قمح مستورد.

وشملت المشتريات، 120 ألف طن من القمح الأوكراني، و120 ألف طن من القمح الروماني، و50 ألف طن من القمح البلغاري.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنه بذلك تصل مدة كفاية المخزون الإستراتيجي من القمح التمويني إلى 5 شهور.

شريف فاروقوزارة التموين والتجارة الداخلية