مال وأعمال

وزير التموين: المخزون الإستراتيجي من القمح يصل إلى 5 شهور

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: المخزون الإستراتيجي من القمح يصل إلى 5 شهور من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:15 مساءً - تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامه للسلع التموينيه على كمية 290 ألف طن قمح مستورد.

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وشملت المشتريات، 120 ألف طن من القمح الأوكراني، و120 ألف طن من القمح الروماني، و50 ألف طن من القمح البلغاري.

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وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنه بذلك تصل مدة كفاية المخزون الإستراتيجي من القمح التمويني إلى 5 شهور.

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شريف فاروقوزارة التموين والتجارة الداخلية

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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