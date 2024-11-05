تامر حسني يودّع الراحل حسن يوسف بطريقته الخاصة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

نشر الفنان تامر حسني عبر خاصية القصص المصوّرة على حسابه الرسمي في “إنستغرام” فيديو من آخر لقاء للفنان الراحل حسن يوسف مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج “كلام الناس”، حيث عبّر حسن يوسف عن اختياره لتامر حسني لتجسيد شخصيته في عمل فني. وقال حسن يوسف في الفيديو إنه يختار تامر لأنّه يمتلك خفة الظل اللازمة لتقديم قصة حياته بطريقة جذابة، بالإضافة إلى كونه مثالاً للشاب المجتهد الذي بنى نفسه من الصفر. وأشار إلى أن تامر لا يتميز فقط بموهبته التمثيلية، بل يمتلك أيضاً صوتاً رائعاً وأداءً متميزاً، مما يجعله الأنسب لتجسيد شخصيته. وقال: “تامر شاب طموح وصنع اسمه بنفسه، ويمكنه تقديم سيرتي الذاتية بطريقة جميلة تعكس طابعها وروحها”.

من جانبه، ردّ تامر حسني على كلمات الفنان الراحل برسالة مؤثرة، عبر فيها عن فخره باختيار حسن يوسف له قائلاً: “كل الشرف لي أن أقدّم سيرتك الذاتية، وهذا شرف عظيم لأي فنان. إنها إشادة غالية في تاريخي من فنان أسطوري مثل الراحل حسن يوسف. الله يرحمه ويغفر له”.